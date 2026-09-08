Смертельное ДТП с двумя автобусами в Одесской области: названа предварительная причина аварии (фото, видео)

В Одесской области столкнулись два рейсовых автобуса / © Полиция Одесской области

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В Одесском районе произошло масштабное ДТП с участием двух рейсовых автобусов. В аварии погибли две женщины, еще по меньшей мере 25 человек получили телесные повреждения. Среди пострадавших — пятеро детей.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

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По предварительным данным следствия, авария зафиксирована днем 8 сентября. Один из водителей выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение двух транспортных средств.

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«Предварительно установлено, что столкновение транспортных средств произошло, когда один из водителей выехал на полосу встречного движения», — сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Одесской области Дмитрий Слюта.

Два рейсовых автобуса столкнулись в Одесской области / © Полиция Одесской области

В результате столкновения две женщины погибли. По меньшей мере, 25 человек сейчас получают медицинскую помощь. Среди них пятеро детей. Полиция отмечает, что окончательное количество потерпевших устанавливается.

В результате ДТП погибли две женщины, по меньшей мере 25 человек получили травмы / © Полиция Одесской области

Полиция открыла уголовное производство

По факту аварии следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Два рейсовых автобуса столкнулись в Одесской области / © Полиция Одесской области

Статья предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если такие действия повлекли за собой гибель нескольких человек.

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В результате ДТП погибли две женщины, по меньшей мере 25 человек получили травмы / © Полиция Одесской области

Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

В результате ДТП погибли две женщины, по меньшей мере 25 человек получили травмы / © Полиция Одесской области

Решается вопрос о задержании водителя маршрутного автобуса, которого предварительно считают причастным к ДТП, а также о сообщении ему о подозрении.

Для установления всех обстоятельств аварии следователи планируют провести ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается.

Напомним, на Прикарпатье грузовик с 6-летними братьями полетел со склона . Двое детей находятся в очень тяжелом состоянии.

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