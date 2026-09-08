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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Смертельное ДТП с двумя автобусами в Одесской области: названа предварительная причина аварии (фото, видео)

Погибли две женщины, по меньшей мере 25 человек пострадали, в том числе пятеро детей.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Смертельное ДТП с двумя автобусами в Одесской области: названа предварительная причина аварии (фото, видео)

В Одесской области столкнулись два рейсовых автобуса / © Полиция Одесской области

В Одесском районе произошло масштабное ДТП с участием двух рейсовых автобусов. В аварии погибли две женщины, еще по меньшей мере 25 человек получили телесные повреждения. Среди пострадавших — пятеро детей.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

По предварительным данным следствия, авария зафиксирована днем 8 сентября. Один из водителей выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение двух транспортных средств.

«Предварительно установлено, что столкновение транспортных средств произошло, когда один из водителей выехал на полосу встречного движения», — сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Одесской области Дмитрий Слюта.

Два рейсовых автобуса столкнулись в Одесской области / © Полиция Одесской области

Два рейсовых автобуса столкнулись в Одесской области / © Полиция Одесской области

В результате столкновения две женщины погибли. По меньшей мере, 25 человек сейчас получают медицинскую помощь. Среди них пятеро детей. Полиция отмечает, что окончательное количество потерпевших устанавливается.

В результате ДТП погибли две женщины, по меньшей мере 25 человек получили травмы / © Полиция Одесской области

В результате ДТП погибли две женщины, по меньшей мере 25 человек получили травмы / © Полиция Одесской области

Полиция открыла уголовное производство

По факту аварии следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Два рейсовых автобуса столкнулись в Одесской области / © Полиция Одесской области

Два рейсовых автобуса столкнулись в Одесской области / © Полиция Одесской области

Статья предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если такие действия повлекли за собой гибель нескольких человек.

В результате ДТП погибли две женщины, по меньшей мере 25 человек получили травмы / © Полиция Одесской области

В результате ДТП погибли две женщины, по меньшей мере 25 человек получили травмы / © Полиция Одесской области

Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

В результате ДТП погибли две женщины, по меньшей мере 25 человек получили травмы / © Полиция Одесской области

В результате ДТП погибли две женщины, по меньшей мере 25 человек получили травмы / © Полиция Одесской области

Решается вопрос о задержании водителя маршрутного автобуса, которого предварительно считают причастным к ДТП, а также о сообщении ему о подозрении.

Для установления всех обстоятельств аварии следователи планируют провести ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается.

Напомним, на Прикарпатье грузовик с 6-летними братьями полетел со склона . Двое детей находятся в очень тяжелом состоянии.

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