Смертельное ДТП с Infiniti в Харькове: дело возьмут на парламентский контроль

Отдельные парламентарии требуют, чтобы водителя-виновника ДТП справедливо наказали.

В Харькове на проспекте Гагарина 16-летний подросток, на большой скорости летевший на автомобиле Infiniti , влетел в Chevrolet. В результате погиб 58-летний водитель Chevrolet, а три пассажира Infiniti оказались в реанимации.

На резонансное ДТП отреагировали депутаты Верховной Рады.

"Посылать" патрульного, "разрывать авто", летать по Харькову на невероятной скорости было нормой для 16-летнего парня. Более того, с радостью и гордостью демонстрировать это в соцсетях. А вчера произошло ДТП с летальным исходом. За рулем Chevrolet был мужчина 1963 года рождения, после столкновения скончался на месте. Все пассажиры Infiniti, их было трое вместе с водителем, получили травмы разной степени тяжести... живы. Водитель задержан", — написал депутат Верховной Рады из Харькова Александр Бакумов.

Он отметил, что потребует от правоохранительных органов быстрого, объективного и беспристрастного досудебного расследования и как народный депутат обеспечит парламентский контроль за расследованием этого резонансного события.

"Чем думали родители этого "героя" для меня остается загадкой. У кого есть желание усадить свое несовершеннолетнее чадо за руль авто, посмотрите видео", — резюмировал депутат.

Напомним, что в Харькове водитель Infiniti мчался с бешеной скоростью по проспекту Гагарина на красный свет. На перекрестке он столкнулся Chevrolet Aveo.

В Харькове в результате ДТП один человек погиб и трое раненых | Новости Украины

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