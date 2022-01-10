Смертельное ДТП с Infiniti в Харькове: родные погибшего водителя не верят, что мужчина был пьян

Смертельное ДТП с Infiniti в Харькове: родные погибшего водителя не верят, что мужчина был пьян

Результат экспертизы никак не отразится на привлечении к ответственности 16-летнего водителя Infiniti.

Родные мужчины, погибшего в ДТП при участии 16-летнего "мажора" в Харькове, не верят, что Игорь Носов был нетрезвым, о чем ранее заявили в прокуратуре.

Об этом в комментарии "Укринформу" сказал адвокат семьи погибшего водителя Игорь Черняк.

Родные водителя Chevrolet не верят в то, что он был нетрезвым

По его словам, перед смертью мужчина общался с родственниками и утверждают, что он был трезв. Также его дети утверждают, что дома не было никаких признаков того, что их отец употреблял алкоголь накануне аварии. Адвокат добавил, что экспертиза показала, что в крови мужчины якобы было 3,65 промилле алкоголя.

"И это не просто много, а очень много. И вот здесь многое становится непонятным. Дело в том, что каких-либо других доказательств опьянения водителя Chevrolet, помимо результатов экспертизы, просто не существует. Состояние возможного алкогольного опьянения не упоминается в материалах нигде. В том числе медиками, констатировавшими смерть на месте ДТП. Нет характерного запаха алкоголя, ничего", — заявил адвокат.

Результат экспертизы никак не отразится на привлечении к ответственности 16-летнего водителя Infiniti

Адвокат отметил, что данные экспертизы никак не отразятся на привлечении к ответственности 16-летнего водителя Infiniti. Он добавил, что согласно автотехнической экспертизе с момента пересечения автомобилем Infinity стоп-линии перекрестка до момента столкновения с автомобилем Chevrolet прошло 0,7 секунды.

"Именно столько времени было у Игоря Носова, чтобы успеть отреагировать. А если точно – то времени не было вообще. Как не было и малейших шансов. Потому что наименьшее время для реакции водителя в такой ситуации составляет 1,2 секунды. Но скорость Infinity не оставляла никаких шансов ни Игорю Носову, ни любому, кто оказался бы на его месте. А это значит, что наличие в крови погибшего алкоголя с правовой точки зрения не влияет, собственно, ни на что", — сказал Игорь Черняк.

Адвокат объяснил, что чтобы доказать то, что покойный Игорь Носов на момент ДТП был трезв, нужно провести эксгумацию тела, однако родственники мужчины не планируют этого делать.

Что говорят в прокуратуре Харьковской области

Отметим, что ранее представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что на момент ДТП погибший водитель был нетрезвым.

"В крови погибшего обнаружено 3,65 промилле. Это административное правонарушение. Из-за смерти водитель не может быть привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В его действиях не было нарушений правил дорожного движения, которые были бы в причинно- следственной связи с причиной ДТП, что подтверждается выводами автотехнической экспертизы", — сказал Дмитрий Чубенко.

Напомним:

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