Смертельное ДТП с Infiniti в Харькове: суд оштрафовал "мажора" за давние нарушения ПДД

В частности, за превышение скорости.
Харьковский суд с опозданием за давние нарушения оштрафовал почти четыре тысячи гривен 16-летнего парня, которого сейчас подозревают в смертельной автотрости.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 10 ноября.
В настоящее время несовершеннолетний нарушитель находится в СИЗО из-за смертельного ДТП. Две недели назад "Инфинити" под управлением подростка протаранило "Шевроле". Его водитель погиб на месте. По словам следователей, подозреваемый проигнорировал красный сигнал светофора и вылетел на перекресток.
Выяснилось, что 16-летний парень по-прежнему ездил без водительского удостоверения за рулем и превышал скорость. Еще в сентябре подростка остановили копы и составили два протокола, которые направили в суд. Впрочем, дело было рассмотрено только накануне. Следствие по смертельному ДТП продолжается.
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