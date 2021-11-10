Смертельное ДТП с Infiniti в Харькове: суд оштрафовал "мажора" за давние нарушения ПДД

Смертельное ДТП с Infiniti в Харькове: суд оштрафовал "мажора" за давние нарушения ПДД

В частности, за превышение скорости.

Харьковский суд с опозданием за давние нарушения оштрафовал почти четыре тысячи гривен 16-летнего парня, которого сейчас подозревают в смертельной автотрости.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 10 ноября.

В настоящее время несовершеннолетний нарушитель находится в СИЗО из-за смертельного ДТП. Две недели назад "Инфинити" под управлением подростка протаранило "Шевроле". Его водитель погиб на месте. По словам следователей, подозреваемый проигнорировал красный сигнал светофора и вылетел на перекресток.

Выяснилось, что 16-летний парень по-прежнему ездил без водительского удостоверения за рулем и превышал скорость. Еще в сентябре подростка остановили копы и составили два протокола, которые направили в суд. Впрочем, дело было рассмотрено только накануне. Следствие по смертельному ДТП продолжается.

Новости Харькова: суд оштрафовал за давние нарушения 16-летнего подозреваемого в совершении смертельной аварии

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