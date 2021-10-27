Смертельное ДТП с Infiniti в Харькове: все, что известно об аварии и 16-летнем "мажоре"

Смертельное ДТП с Infiniti в Харькове: все, что известно об аварии и 16-летнем "мажоре"

Подростку, которого в соцсетях называют "мажором", грозит до восьми лет тюрьмы.

В Харькове вечером 26 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Там водитель легковушки на огромной скорости пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора и влетел в другой автомобиль. В результате чего на месте погиб мужчина, еще три человека попали в больницу с травмами разной степени тяжести. По словам очевидцев, виновник ДТП – 16-летний Николай. Ранее он уже привлекал внимание полиции тем, что стрелял из оружия по людям.

ТСН.ua собрал все, что известно о смертельной аварии и виновнике произошедшего.

Пытался проскочить

Также читайте Вылетел на встречную полосу и протаранил три автомобиля: в Кривом Роге произошло масштабное смертельное ДТП

Авария произошла на перекрестке улиц Гагарина и Одесской около 20:40. Там столкнулись автомобили Infiniti и Chevrolet. ДТП произошло, когда поток автомобилей проезжал перекресток. В этот момент в Chevrolet на большой скорости влетел водитель Infiniti, пытавшийся проскочить перекресток на красный сигнал светофора.

По предварительным данным от полиции, легковушка двигалась на скорости более 100 километров в час. Удар был такой силы, что оба транспортных средства после столкновения пролетели десятки метров, снося на ходу рекламные борды и столбы. Обломки от удара попали также в припаркованный на обочине автомобиль Skoda. В момент аварии оба водителя были трезвыми.

В результате ДТП авто буквально превратились в груду металла. Из изуродованной Chevrolet спасателям пришлось вырезать тело водителя.

соцмережі

Погибшие и пострадавшие

От столкновения двух автомобилей на месте погиб 58-летний мужчина. Еще трое пассажиров Infiniti — два 19-летних парня и 16-летняя девушка — попали в больницу с травмами разной степени тяжести. Все они находятся в реанимации.

Виновник ДТП

За рулем автомобиля Infiniti, по данным полиции, находился 16-летний парень. В соцсетях пишут, что легковушку ему недавно подарили. Пользователи также отмечают, что ранее Николай уже привлекал полицейских. В 2019 году он из пневматического пистолета расстрелял женщину и ее сына.

"Водитель Infinity, устроивший ДТП, в 2019 году оскорблял сверстницу, а когда ее мама пришла с ним поговорить, он расстрелял 39-летнюю женщину и ее 19-летнего сына из пневматического пистолета. Тогда полиция не называла фамилии фигуранта, а только его имя — Николай", — писали в социальных сетях.

Нередко парень "гонял" на автомобиле по городу, а видео своих ночных покатушек загружал на страницу в Instagram. Парень превышал скорость и устраивал гонку с другими водителями.

Один из подобных инцидентов даже закончился разговором с полицией. Но тогда правоохранителя малолетний шофер обматерил, а видео общение с копом выложил на свою страницу в соцсети.

В местных телеграмм-каналах также пишут, что у 16-летнего парня "влиятельные" родители, которые помогали ему "решать" проблемы с полицией.

Реакция общественности

Виновника ДТП в социальных сетях окрестили "мажором". Мгновенно появились скриншоты переписки подростка с другими людьми. На одном из них он угрожает женщине и хвастается тем, что "имеет кучу денег и покупает всех и вся".

Утром 27 октября на улице Красношкольной Набережной неизвестные разрисовали стены и входные двери у подъезда одной из многоэтажек. Они написали "Мажору смерть", "Тебе не скрыться" и множество других нецензурных выражений. Однако живет ли там подросток, неясно.

Подростку грозит тюремный срок

В Национальной полиции Харьковской области по факту произошедшего открыли уголовное производство. Подростку грозит до восьми лет лишения свободы.

“Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (“Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”) УК Украины. Водитель Infinity задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В соответствии с санкцией статьи ему грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Следственные действия продолжаются”, — подчеркнули в Нацполиции области.

В центре Харькова водитель "Инфинити" на бешеной скорости снес другую легковушку | Новости Украины

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку