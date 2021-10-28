Смертельное ДТП с Infinity в Харькове: адвокат подозреваемого утверждает, что не он был за рулем

По словам адвоката, за рулем ехал друг Николая Х*.
В Харькове задержан 16-летний подросток, подозреваемый в совершении ДТП, в результате которого погиб 58-летний мужчина, и трое пассажиров получили травмы.
Адвокат задержанного Николая Х* Инна Данилова утверждает, что за рулем Infinity находился не ее подзащитный.
По ее словам, автомобиль недавно приобрела мама парня и оформила его на себя. Она доставила его на СТО, где и оставила, а сама уехала в Германию. Техпаспорт и ключи она забрала. Далее адвокат добавляет, что мама парня якобы оставила ключи другу Николая, который совершеннолетний и имеет права, чтобы забрал авто с СТО и отогнал к ней домой, когда его отремонтируют.
Адвокат убеждает, что ребята вместе приехали забирать авто и за рулем находился друг подростка, а не он сам.
Правда, в соцсетях появились видео с телефона одного из пострадавших пассажиров за несколько минут до трагедии, на котором видно, что за рулем находился Николай. Он комментировал свое управление, отмечая, что скорость больше 180 км/ч.
"Я знаю, что есть видео. Я уже второй день общаюсь с Николаем, он сильно ударился головой и не помнит случившегося", — говорит адвокат подозреваемого.
Она рассказывает, что у парня на голове рана, он находится в сизо, а медицинскую помощь так и не получил, а ей даже не разрешили передать ему лекарство от головной боли.
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