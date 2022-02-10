Смертельное ДТП с кортежем бизнесмена Ярославского: все, что известно об аварии

Смертельное ДТП с кортежем бизнесмена Ярославского: все, что известно об аварии

Бизнесмен на чартере уже покинул Украину и полетел в Лондон.

Поздно вечером 9 февраля в Харьковской области автомобиль сбил насмерть мужчину. "УП" сообщила, что человека сбил кортеж известного украинского бизнесмена, президента харьковского футбольного клуба "Металлист" Александра Ярославского.

ТСН.ua собрал все, что известно об этом ДТП.

Детали аварии

В полиции сообщили, что 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский неустановленный автомобиль сбил пешехода. Мужчина, которому на вид было около 50 лет, умер на месте. Тело забрали в морг, личность погибшего устанавливается.

Также правоохранители отметили, что устанавливается и личность злоумышленника, сбившего человека. Полиция напомнила, что за такое преступление грозит от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.

Facebook/Полиция Харьковщины

При чем здесь Ярославский

Издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщило, что человека сбил кортеж известного украинского бизнесмена, президента харьковского футбольного клуба "Металлист" Александра Ярославского.

"Немного после полуночи в полицию поступил звонок, что на трассе Чугуев – Мартово сбили человека. Это произошло ближе к Мартовому. Погиб мужчина, средних лет. Никого рядом не было. На месте нашли номера 0018", — рассказал собеседник издания.

По словам журналистов, такие номера — в одной из машин кортежа Ярославского.

Отметим, что Александр Ярославский работает в Харькове, а проживает в Мартово. Очевидцы рассказали журналистам, что видели, как кортеж бизнесмена вечером 9 февраля уезжал из Харькова.

Также источники рассказали, что после аварии в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП возле Мартового. Он пообещал прийти в райотдел и дать показания.

По состоянию на 10 утра, этот человек в полицию еще не приходил. Впоследствии еще один собеседник сообщил, что водителя по состоянию на 12:00 уже допрашивают правоохранители.

Однако в полиции эту информацию не комментировали.

Полиция вызывает бизнесмена на допрос

На сайте МВД появилось сообщение, что полиция Харьковщины вызовет на допрос возможного участника ДТП Александра Ярославского. Речь идет именно об аварии возле Мартового.

"В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства ДТП. Кроме того, полицейские устанавливают личность водителя, а также вызывают на допрос возможного участника ДТП", – сообщили в МВД.

Остальные детали правоохранители не сообщили.

Позиция Ярославского

"В комментарии изданию "МГ Объектив" бизнесмен заявил, что во время случившегося ДТП он спал дома.

"Я спал дома и утром только узнал об этом (ДТП — Ред.)", — отреагировал Ярославский

Причастен ли автомобиль его кортежа к аварии, Ярославский не подтвердил и не опроверг. На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номер 0018, сказал, что "не следит за номерами" своих машин.

Позже пресс-служба Ярославского подтвердила, что за рулем авто был водитель его компании DCH. Там уверяют, что водитель не заметил, что сбил пешехода.

"За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб DCH. Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого во время движения не распознал", — говорится в сообщении.

Утром водитель заметил отсутствие номерного знака, а также узнал другие обстоятельства дела. Он прибыл в отделение для допроса. Сейчас мужчина сотрудничает со следствием и ожидает обнародования меры пресечения.

Ярославский покинул Украину

То же издание "Украинская правда" незадолго после сообщения о ДТП с участием Ярославского кортежа, написало, что бизнесмен чартором покинул Украину.

Якобы борт из Польши прилетел в Харьков в 12:50 и вылетел обратно в 13:50. Журналисты отмечают, что на самолете находятся Ярославский и его тесть Сергей Свентицкий.

По данным веб-сервиса Flightradar, самолет двигается в аэропорт Фарнборо (Лондон).

Украинская правда

В пресс-службе бизнесмена подтвердили, что "в соответствии с сложившимся в начале недели рабочим графиком" Ярославский улетел в Лондон для встречи с семьей.

ТСН пытается получить больше информации по аварии в полиции Харьковщины.

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