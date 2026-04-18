Смертельное ДТП с маршруткой произошло на Прикарпатье: есть погибший и пострадавшие, среди них дети

Смертельное ДТП

Реклама

В Долинской территориальной общине Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и маршрутного микроавтобуса. В результате аварии погиб один человек, еще 14 — получили травмы. Правоохранители задержали водителя и сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

По информации полиции, 17 апреля в 12:41 на линию «102» поступило сообщение о столкновении автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Mazda CX-7. Авария произошла в селе Тяпче на перекрестке улиц Леси Украинки и Мира.

Реклама

По предварительным данным, 59-летний водитель Mazda CX-7 выезжал со второстепенной дороги на главную и не убедился в безопасности маневра. В результате автомобиль столкнулся с маршрутным микроавтобусом, который выполнял рейс «Ивано-Франковск — Львов».

В ДТП погиб 64-летний водитель микроавтобуса — житель Ивано-Франковского района. Пассажиры маршрутки получили травмы различной степени тяжести. Всего пострадали 14 человек, среди них двое детей в возрасте 8 лет. Всех травмированных госпитализировали, четверо остаются в больнице.

Водителя Mazda проверили на состояние опьянения — он был трезвым. Его задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд должен определить ему меру пресечения.

Реклама

Досудебное расследование продолжается. Обстоятельства аварии устанавливают следователи под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.

«Полиция Прикарпатья призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными на перекрестках и не подвергать опасности себя и других», — говорится в сообщении.

