Смертельное ДТП с маршруткой произошло на Прикарпатье: есть погибший и пострадавшие, среди них дети
В селе Тяпче на Прикарпатье столкнулись маршрутка и легковушка, в результате чего погиб один человек и пострадали 14.
В Долинской территориальной общине Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и маршрутного микроавтобуса. В результате аварии погиб один человек, еще 14 — получили травмы. Правоохранители задержали водителя и сообщили ему о подозрении.
Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.
По информации полиции, 17 апреля в 12:41 на линию «102» поступило сообщение о столкновении автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Mazda CX-7. Авария произошла в селе Тяпче на перекрестке улиц Леси Украинки и Мира.
По предварительным данным, 59-летний водитель Mazda CX-7 выезжал со второстепенной дороги на главную и не убедился в безопасности маневра. В результате автомобиль столкнулся с маршрутным микроавтобусом, который выполнял рейс «Ивано-Франковск — Львов».
В ДТП погиб 64-летний водитель микроавтобуса — житель Ивано-Франковского района. Пассажиры маршрутки получили травмы различной степени тяжести. Всего пострадали 14 человек, среди них двое детей в возрасте 8 лет. Всех травмированных госпитализировали, четверо остаются в больнице.
Водителя Mazda проверили на состояние опьянения — он был трезвым. Его задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд должен определить ему меру пресечения.
Досудебное расследование продолжается. Обстоятельства аварии устанавливают следователи под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.
«Полиция Прикарпатья призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными на перекрестках и не подвергать опасности себя и других», — говорится в сообщении.
