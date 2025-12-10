Смертельное ДТП с полицейским авто в Прилуках: момент попал на видео

Место смертельного ДТП / © соцмережі

Смертельное ДТП в Прилуках Черниговской области, которое совершил экипаж патрульной полиции, попало на видеорегистратор автомобиля.

Кадры ужасной аварии опубликовали местные Telegram-каналы.

Как видно на опубликованном видео, ДТП произошло на пешеходном переходе возле перекрестка. Кроме знака «Пешеходный переход» здесь также установлен знак «Осторожно, дети».

Женщина с ребенком подошла к обочине и дождалась остановки транспортного средства в первой полосе. Когда оба дошли до половины дороги, их сбила полицейская машина, которая двигалась на большой скорости с включенными проблесковыми маячками.

От удара женщину с ребенком подбросило вверх и они отлетели на несколько метров.

Осторожно, чувствительные кадры!

Полицейские сразу остановились и побежали к пострадавшим, которые лежали на разных сторонах улицы.

Впоследствии оказалось, что ребенок от полученных травм погиб. Женщину госпитализировали.

Напомним, руководство Нацполиции инициировало проведение служебного расследования по случаю этого смертельного ДТП. Полицейских отстранили от службы.