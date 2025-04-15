Смертельное ДТП с участием офицера Нацгвардии: какой приговор вынес суд

Смертельное ДТП с участием офицера Нацгвардии. / © Офис Генерального прокурора

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Офицер Национальной гвардии Украины приговорен к 12 годам тюрьмы за смертельное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни трех военнослужащих. Приговор вынесен по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких человек.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Смертельное ДТП с участием офицера Нацгвардии. / © Офис Генерального прокурора

Как установили в суде, в феврале 2023 военнослужащий, находясь под действием наркотических веществ, сел за руль внедорожника. На трассе "Николаев - Кривой Рог" он совершил опасный маневр - выехал на встречную полосу во время обгона, где допустил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате аварии погибли трое военных — водитель и двое пассажиров легковушки.

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Обвиняемый свою вину не признал, однако прокуроры Криворожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона предоставили суду исчерпывающие доказательства его вины.

Досудебное расследование по этому делу провели следователи ДБР в Днепре.

Ранее мы писали, что в Польше 24-летнему украинцу грозит 10 лет тюрьмы из-за ДТП с участием общественного транспорта.