Смертельное ДТП с участием Тандыра: ВРП показала кадры с места происшествия (видео)

Сначала судье было трудно сориентироваться, так что он сам себе противоречил.

Вчера, 10 апреля, на заседании Высшего совета правосудия продемонстрировали видео с места смертельного ДТП с участием судьи Алексея Тандыра. Оно позволяет сделать определенные выводы о том, что же действительно происходило на месте аварии.

Об этом пишет фонд DEJURE.

Ключевые факты, зафиксированные на видео:

Алексей Тандыр находился за рулем авто, потому выходил отнюдь не с пассажирского сиденья.

В первые минуты после ДТП он присел, посмотрел на погибшего и схватился за голову. Судья неоднократно спрашивал: "Это я его сбил?"

Впрочем, впоследствии Тандыр изменил свои показания. На вопрос: "Вы водитель?" он ответил: "Я не знаю". Судья пытался убедить присутствующих в том, что автомобиль ему все-таки принадлежит, но он был пассажиром.

Полицейская заметила у Тандыра признаки алкогольного опьянения, однако он все отрицал.

Судья игнорировал вопросы полиции о том, где работает.

Тандыр постоянно отмечал, что "считает полицейских пристрастными людьми".

Водитель отказывался проходить тест на содержание алкоголя.

" Как я могу что-то говорить, если я в наручниках стою?", — сказал Тандыр.

" Ну будете и дальше стоять, что здесь такого?", — ответил правоохранитель.

" Ну и стою", — завершил судья.

Ранее обвиняемый в смертельном ДТП судья Тандыр вовремя расстался и поделил имущество.

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