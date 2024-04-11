Смертельное ДТП с участием Тандыра: ВРП показала кадры с места происшествия (видео)

Сначала судье было трудно сориентироваться, так что он сам себе противоречил.
Вчера, 10 апреля, на заседании Высшего совета правосудия продемонстрировали видео с места смертельного ДТП с участием судьи Алексея Тандыра. Оно позволяет сделать определенные выводы о том, что же действительно происходило на месте аварии.
Об этом пишет фонд DEJURE.
Ключевые факты, зафиксированные на видео:
- Алексей Тандыр находился за рулем авто, потому выходил отнюдь не с пассажирского сиденья.
- В первые минуты после ДТП он присел, посмотрел на погибшего и схватился за голову. Судья неоднократно спрашивал: "Это я его сбил?"
- Впрочем, впоследствии Тандыр изменил свои показания. На вопрос: "Вы водитель?" он ответил: "Я не знаю". Судья пытался убедить присутствующих в том, что автомобиль ему все-таки принадлежит, но он был пассажиром.
- Полицейская заметила у Тандыра признаки алкогольного опьянения, однако он все отрицал.
- Судья игнорировал вопросы полиции о том, где работает.
- Тандыр постоянно отмечал, что "считает полицейских пристрастными людьми".
- Водитель отказывался проходить тест на содержание алкоголя.
" Как я могу что-то говорить, если я в наручниках стою?", — сказал Тандыр.
" Ну будете и дальше стоять, что здесь такого?", — ответил правоохранитель.
" Ну и стою", — завершил судья.
Ранее обвиняемый в смертельном ДТП судья Тандыр вовремя расстался и поделил имущество.
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