Смертельное ДТП в Бердичеве: кроссовер Mazda разбил элетрокар (фото)

В ДТП погиб водитель электромобиля и его 60-летняя жена.

Последствия ДТП в Бердичеве

Последствия ДТП в Бердичеве / © Национальная полиция Житомирской области

В городе Бердичеве Житомирской области кроссовер Mazda CX-9, выехав на встречную полосу, столкнулся с электрокаром Nissan Leaf. В результате ДТП водитель и пассажирка электромобиля погибли, еще пять человек из обоих автомобилей попали в больницу с повреждениями.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Авария произошла 30 января около 23:50 на улице Житомирской.

По предварительной информации 32-летняя жительница Бердичева, управляя автомобилем Mazda CX-9 и двигаясь в сторону улицы Соборной, допустила выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с транспортным средством Nissan Leaf под управлением 60-летнего местного жителя.

/ © Национальная полиция Житомирской области

© Национальная полиция Житомирской области

В ДТП погиб водитель электромобиля и его 60-летняя жена. Еще одна 32-летняя пассажирка электрокара была госпитализирована.

/ © Национальная полиция Житомирской области

© Национальная полиция Житомирской области

Также травмы получили 32-летняя водитель Mazda CX-9 и трое ее пассажиров — 11-летний и 18-летний местные жители и 34-летний житель Житомира. Их всех доставили в больницу с повреждениями.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц).

Напомним, ранее в Кировоградской области произошло ДТП с участием мэра города Вознесенска. Погиб водитель другого авто, еще два человека госпитализированы.

