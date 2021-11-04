Смертельное ДТП в Черниговской области: автомобили превратились в металлолом, один водитель умер (фото)

Смертельное ДТП в Черниговской области: автомобили превратились в металлолом, один водитель умер (фото)

На дороге не разминулись две машины.

Вблизи села Колычевка столкнулись два автомобиля. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.

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Полицейские установили, что 20-летний житель одного из сел Черниговского района, находясь за рулем автомобиля Renault, двигался со стороны Колычевки в направлении Чернигова. Он столкнулся со встречным автомобилем "ВАЗ" под управлением 56-летнего жителя Черниговщины.

Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

В результате аварии водитель "ВАЗ" от полученных телесных травм погиб, а 34-летний пассажир этого автомобиля был госпитализирован.

Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. В рамках производства назначен ряд экспертиз. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Ивано-Франковской области ночью в селе Заднестрянское автомобиль Mazda 6 въехал в жилой дом. Пассажир скончался в больнице, а водитель выжила, несмотря на серьезные травмы.

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