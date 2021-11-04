Смертельное ДТП в Черниговской области: автомобили превратились в металлолом, один водитель умер (фото)

На дороге не разминулись две машины.
Вблизи села Колычевка столкнулись два автомобиля. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.
Полицейские установили, что 20-летний житель одного из сел Черниговского района, находясь за рулем автомобиля Renault, двигался со стороны Колычевки в направлении Чернигова. Он столкнулся со встречным автомобилем "ВАЗ" под управлением 56-летнего жителя Черниговщины.
В результате аварии водитель "ВАЗ" от полученных телесных травм погиб, а 34-летний пассажир этого автомобиля был госпитализирован.
Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. В рамках производства назначен ряд экспертиз. Продолжаются следственные действия.
Напомним, в Ивано-Франковской области ночью в селе Заднестрянское автомобиль Mazda 6 въехал в жилой дом. Пассажир скончался в больнице, а водитель выжила, несмотря на серьезные травмы.
Читайте также:
- Под Харьковом патрульный взмахом жезла устроил ДТП (видео)
- "Друзья уснули": подробности тройного ДТП с семью пострадавшими в Ровно
- Приехали успокоить: под Днепром мужчина разбил автомобиль полицейских