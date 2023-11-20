Смертельное ДТП в Черновцах: разбитый автомобиль и трое погибших парней (фото)

Водитель не выбрал безопасную скорость и влетел в дерево.
Сегодня, 20 ноября, в Черновцах произошло смертельное ДТП. Погибли трое парней.
Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.
По данным следствия, 22-летний водитель автомобиля BMW не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и столкнулся с деревом.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира в возрасте 19 и 20 лет погибли на месте", — отметили правоохранители.
Следователи полиции по этому факту возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).
Полицейские осуществляют следственные действия с целью установления всех обстоятельств и причин аварии. Тела погибших отправили на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, в Черкасской области водитель насмерть сбил 9-летнего мальчика, который ехал к репетитору.
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