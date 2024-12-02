Смертельное ДТП в Днепре: 19-летнему водителю BMW сообщили о подозрении — что известно об аварии

В результате ДТП погибла 10-летняя пассажирка одного из автомобилей.

Жителю Днепра сообщили о подозрении в совершении ДТП, в результате которого погибла девочка.

Об этом стало известно из заявления Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении 19-летнему водителю автомобиля BMW в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели 10-летней девочки (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", — говорится в сообщении.

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Что известно о смертельной аварии в Днепре

По данным следствия, 1 декабря 2024 года 19-летний парень во время вождения автомобиля превысил скорость и допустил столкновение с автомобилем Ford.

В результате ДТП погибла 10-летняя пассажирка Ford. Другие пассажиры, в том числе малолетние дети, а также водитель получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

Как сообщили врачи, состояние девочек, травмированных в ДТП на Набережной Заводской в Днепре вечером 1 декабря, тяжелое, они находятся в реанимации.

Правоохранители задержали водителя BMW. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин уже сделал заявление о смертельном ДТП в Днепре и нарушителе, совершившем аварию.

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