Смертельное ДТП в Днепре: 23-летний водитель сбил детей возле школы (фото)

Инцидент произошел недалеко от гимназии №68, когда дети пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Днепре 5 ноября на улице Симиренко напротив гимназии №68 23-летний водитель Ford сбил двоих детей 2016 года рождения, один ребенок погиб.

Об этом сообщает Информатор.

Предварительные данные свидетельствуют, что двое 8-летних детей пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 23-летний водитель, управляя автомобилем Ford Sierra, допустил наезд на детей. В результате этого трагического инцидента один ребенок погиб на месте происшествия, в то время как другой срочно был госпитализирован в больницу для оказания медицинской помощи.

Смертельное ДТП в Днепре/Фото: Информатор

Смертельное ДТП в Днепре/Фото: Информатор

На месте продолжаются следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Предварительно известно, что водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, 4 ноября на Теремках автобус на большой скорости протаранил автомобиль и наехал на пешеходов на тротуаре.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МОТОРОШНОЕ ДТП В КИЕВЕ: автобус протаранил несколько авто и вылетел на людей! Есть жертвы!

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