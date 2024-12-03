Смертельное ДТП в Днепре: последним за рулем BMW находился совершеннолетний фигурант

Жуткую аварию в Днепре, в результате которой погибла 10-летняя пассажирка автомобиля Ford, совершил совершеннолетний фигурант дела, находившийся в то время за рулем BMW. Резонансное дело будет дальше расследовать Главное следственное управление Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Об этом сообщил первый заместитель начальника ГСУ Сергей Пантелеев во время брифинга во вторник, 3 декабря.

"Прокуроры изучили материалы уголовного производства, установлено наличие достаточных доказательств причастности 19-летнего гражданина, находившегося за рулем BMW, ему сообщено о подозрении частью второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины. По ходатайству следователя, поддержанного прокурорами, ему сегодня суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога", – сообщил заместитель руководителя Днепропетровской областной прокуратуры Олег Рыженко.

Он добавил, что несовершеннолетнему пассажиру авто объявлено подозрение по ст. 136 УКУ за неоказание необходимой помощи пострадавшим. Прокуратура поддержала ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По данным следствия, после совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся. В это время в автомобиле вместе с водителем находился несовершеннолетний пассажир. Приблизительно через час фигуранты дела вернулись на место ДТП. Записи с камер наблюдения позволили установить, что последним за рулем BMW был совершеннолетний фигурант.

"Сегодня Главное следственное управление Нацполиции направило инициативное письмо в Офис Генерального прокурора о передаче всех уголовных производств, касающихся этого ДТП для дальнейшего расследования в центральном аппарате полиции. Это резонансное дело теперь будем расследовать мы под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины", — заявил Пателеев.

Также Главное следственное управление забирает уголовное производство по ДТП, которое совершил водитель этого же автомобиля в августе этого года. Тогда он сбил людей на пешеходном переходе в центре города. Следствие по этому делу продолжается.

Напомним, ДТП, в котором погибла 10-летняя девочка, произошло в Днепре 1 декабря. Водитель и две пассажирки госпитализированы.

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