В Днепре BMW сбил девушку на пешеходном переходе / © Патрульная полиция Днепропетровской области

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В Днепре произошло смертельное ДТП с участием автомобиля BMW. 23-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил несовершеннолетнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм 17-летняя потерпевшая погибла на месте.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

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Авария произошла 21 ноября около 23:10 по проспекту Слобожанскому.

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В Днепре произошла смертельная авария с участием BMW / © Патрульная полиция Днепропетровской области

По предварительным данным правоохранителей, 23-летний вождь BMW двигался по проспекту и наехал на девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В ходе проверки полицейские установили, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения, если это повлекло смерть потерпевшего.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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Напомним, в Одесской области водитель сбил насмерть девушку и влетел в гараж. Он находился в нетрезвом состоянии за рулем. Полиция его задержала.

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