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Смертельное ДТП в Днепре: пьяный за рулем BMW сбил девушку на переходе (фото)
В Днепре 23-летний водитель BMW в состоянии алкогольного опьянения сбил 17-летнюю девушку на нерегулируемом переходе. Потерпевшая погибла, водителя задержали.
В Днепре произошло смертельное ДТП с участием автомобиля BMW. 23-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил несовершеннолетнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм 17-летняя потерпевшая погибла на месте.
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.
Авария произошла 21 ноября около 23:10 по проспекту Слобожанскому.
По предварительным данным правоохранителей, 23-летний вождь BMW двигался по проспекту и наехал на девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В ходе проверки полицейские установили, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения, если это повлекло смерть потерпевшего.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Одесской области водитель сбил насмерть девушку и влетел в гараж. Он находился в нетрезвом состоянии за рулем. Полиция его задержала.