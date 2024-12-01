Смертельное ДТП в Днепре с гибелью 10-летней пассажирки: стали известны новые подробности (фото)

Водителя, совершившего смертельное ДТП в Днепре вечером 1 декабря в районе улицы Набережная Заводская, задержала полиция.

Об этом идет речь в сообщении Нацполиции.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW, в районе остановки общественного транспорта "Детский комбинат", допустил столкновение с разворачивающимся автомобилем Ford.

ДТП в Днепре: Фото: Нацполиция

В результате ДТП на месте происшествия погибла 10-летняя девочка, находившаяся в автомобиле Ford. Водитель этой машины и еще три пассажира, среди которых двое малолетних детей, получили телесные повреждения. Их госпитализировали в больницу.

ДТП в Днепре: Фото: Нацполиция

Водителя BMW правоохранители задержали.

Напомним, на днях вблизи Винницы на объездной дороге произошло ДТП в результате которого столкнулись две легковушки.

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