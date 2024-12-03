Смертельное ДТП в Днепре: суд избрал меру пресечения 19-летнему подозреваемому

19-летний фигурант смертельного ДТП в Днепре останется под стражей без права залога.

В Днепре начато судебное заседание по смертельному ДТП на Набережной Заводской. На нем избрали меру пресечения для 19-летнего подозреваемого.

Об этом сообщает Общественное.

Суд избрал 19-летнему подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога

На судебном заседании по делу смертельного ДТП в Днепре адвокат подозреваемого попросил отложить разбирательство для ознакомления с материалами дела.

Правозащитник потерпевших Василий Серегин выразил опасение, что другой подозреваемый, несовершеннолетний пассажир BMW, может покинуть территорию Украины

Сам подозреваемый вину не признает, отказывается комментировать, был ли он за рулем, и известно, что он был ранее судим.

Напомним, смертельное ДТП произошло в Днепре вечером 1 декабря. На Набережной заводской автомобиль BMW столкнулся с Ford. В результате аварии погибла 10-летняя девочка. Еще три человека

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП В Днепре! За рулем был несовершеннолетний мажор?! Жуткие детали о водителе!"

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