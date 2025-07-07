Смертельное ДТП в Днепропетровской области: на трассе перевернулся автобус с пассажирами

ДТП в Днепре

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На Днепропетровщине произошла жуткая авария, во время которой опрокинулся автобус с пассажирами. Есть погибший.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

На месте ДТП в Днепре работает полиция

Детали о ДТП в Днепре

Полиция Днепра работает на месте смертельного ДТП. Авария произошла 7 июля около 5:00 в Петриковском районе.

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«По предварительной информации, водитель автобуса „VAN HOOL“ не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части и перевернулось», — сообщили в полиции.

В результате ДТП, предварительно, погиб один пассажир автобуса, еще 17 получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека и телесные повреждения).

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

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Ранее неподалеку от Штукенброк-Зенне произошла трагическая авария с участием украинцев . Во время ДТП погиб двухлетний ребенок, другие члены семьи получили ранения.

ДТП произошло на автомагистрали А33 вблизи с участием пятерых украинцев — 34-летнего водителя, его 26-летней пассажирки и троих детей: двух двухлетних девочек и шестилетнего ребенка. Во время движения водитель Peugeot внезапно сменил полосу движения с правой на левую, не заметив приближения Opel, которым руководил 24-летний мужчина из Боргентрайха.