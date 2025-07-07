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Смертельное ДТП в Днепропетровской области: на трассе перевернулся автобус с пассажирами
В Днепропетровской области во время движения по автодороге перевернулся автобус. К сожалению, погиб человек, также немало пострадавших.
На Днепропетровщине произошла жуткая авария, во время которой опрокинулся автобус с пассажирами. Есть погибший.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Детали о ДТП в Днепре
Полиция Днепра работает на месте смертельного ДТП. Авария произошла 7 июля около 5:00 в Петриковском районе.
«По предварительной информации, водитель автобуса „VAN HOOL“ не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части и перевернулось», — сообщили в полиции.
В результате ДТП, предварительно, погиб один пассажир автобуса, еще 17 получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.
Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека и телесные повреждения).
В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.
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