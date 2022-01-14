Смертельное ДТП в Днепропетровской области: появились новые подробности и фото с места аварии

После столкновения оба транспортных средства загорелись.
На Днепропетровщине, где утром 14 января произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, пострадал 17-летний подросток.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Рядом с поселками Песчанка и Новоселовка на трассе "Знаменка-Луганск-Изварино" столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ" и рейсовый автобус с пассажирами. После чего оба транспортных средства вспыхнули.
В результате аварии заживо сгорел водитель легковушки, еще два человека — 17-летний подросток и 65-летний мужчина — пострадали. Их госпитализировали в больницу.
В Нацполиции области отметили, что по факту произошедшего планируется открыть уголовное производство.
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