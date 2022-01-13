Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнего водителя могут отпустить домой

Рассматривать дела несовершеннолетних могут лишь судьи с определенной специализацией, но одна заявила о самоотводе, а другая якобы собирается в отпуск.
Подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове 16-летний водитель Николай Х. после праздников может отправиться домой.
На это обратили внимание в юридической компании "Милер".
Отмечается, что рассматривать дела, связанные с несовершеннолетними, могут лишь судьи с определенной специализацией.
В Червонозаводском районном суде таковых всего двое. Но Татьяна Янцовская, которая ранее уже вела дело Николая Х. и осудила его условно, заявила о самоотводе. По информации юристов вторая судья в ближайшее время собирается в отпуск.
26 января у подростка заканчивается срок пребывания под стражей и к этому времени может не оказаться судей.
Заседание по делу Николая Х. назначено на 19 января.
"По закону, если судьи по делу нет, уголовное производство должны передать в другой суд. Этот вопрос должен рассмотреть апелляционный суд. Поскольку процедура может затянуться, то вопрос о продлении срока содержания под стражей не решится до конца января. И как следствие обвиняемого освободят из-под стражи", — объясняют юристы.
Напомним, что столкновение в Харькове произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской поздно вечером 26 октября. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Парень и его пассажиры попали в больницу.
27 октября 16-летнему Николаю объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. 28 октября суд избрал парню меру пресечения — 60 суток ареста без права внесения залога. Экспертиза признала подростка вменяемым.
31 декабря дело Николая Х. было направлено в суд.
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