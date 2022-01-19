Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнему "мажору" продлили меру пресечения

Николай Х. будет находиться за решеткой еще два месяца без права внесения залога.

Червонозаводской районный суд Харькова продлил меру пресечения обвиняемому в смертельном ДТП с Infiniti, 16-летнему Николаю Х.

Решение объявила судья Ирина Блага, пишет KHARKIV Today.

Спала должна рассматривать судья Татьяна Янцовская, однако она заявила о самоотводе. Вместо нее назначили Юлию Сиренко, но она заболела. Меру пресечения определяла судья Ирина Блага.

"Мажор" будет находиться за решеткой еще два месяца без права внесения залога.

"Николай Х. может препятствовать расследованию, скрываться. Это тяжкое преступление. Он пытался скрыться из больницы, вел себя дерзко и цинично. Х. может совершить другое правонарушение. Прошу продлить срок содержания под стражей в следственном изоляторе на 60 дней без определения размера залога", – сказал прокурор.

Сторона защиты настаивала на домашнем аресте.

Защитница Николая Х. адвокат Инна Данилова также просила суд проводить заседание в закрытом режиме. Такое требование женщина аргументировала тем, что ее подзащитный несовершеннолетний и уверяла, что ей поступают многочисленные угрозы.

Судья удовлетворила это требование частично, назначив Даниловой личную охрану. Тем не менее, заседание продолжилось в открытом режиме.

"Проведение закрытого заседания в суде не будет эффективным средством, поскольку ранее проводились открыто, адвокат предоставляла СМИ комментарии. Не могут быть ограничены права. Суд принимает частично удовлетворить ходатайство по обеспечению личной охраны и предоставлению средств индивидуальной защиты. Отказать в проведении закрытого судебного заседания", – сказала Благо.

Напомним, что на сегодняшнем заседании 16-летний "мажор" из Харькова в суде смеялся и грубил дочери погибшего в ДТП.

Столкновение в Харькове произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской поздно вечером 26 октября 2021 года. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб дома. Парень и его пассажиры попали в больницу.

27 октября 16-летнему Николаю объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет заключения. Экспертиза признала подростка вменяемым.