Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнему водителю Infiniti изберут меру пресечения

Прокуроры будут просить суд взять подозреваемого под стражу.

Меру пресечения сегодня будут выбирать 16-летнему водителю, который устроил смертельную аварию в Харькове.

Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 28 октября.

Парень за рулем Infiniti на скорости вылетел на перекресток на красный свет и протаранил Chevrolet, в котором находился только 58-летний водитель. Он погиб еще до приезда медиков. До сих пор остаются в больнице и три пассажира Infiniti. А вот малолетний водитель элитного автомобиля отделался только ссадинами. Его задержали и сообщили о подозрении. Но, по словам полиции, на допросе парень никаких показаний не дал.

Как выяснилось, он и раньше имел проблемы с законом. В частности, еще в 14-летнем возрасте получил условный срок за стрельбу из пневматического пистолета в супермаркете. Кроме того, из-за своего возраста парень вообще не имел права управлять автомобилем, но не раз попадал в поле зрения правоохранителей из-за нарушения правил за рулем. Учитывая это, прокуроры будут просить сегодня суд заключить подозреваемого под стражу.

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