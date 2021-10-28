Смертельное ДТП в Харькове: 16-летней девушке, выжившей в аварии, поступают угрозы

Сейчас с ней находится охрана.

Несовершеннолетней девушке, выжившей в смертельном ДТП в Харькове, поступают угрозы. Сейчас он находится в больнице под охраной.

Об этом пишут в местных телеграмм-каналах.

Так, 16-летняя девушка, которая была в автомобиле виновника аварии, сейчас находится в больнице. Пострадала в сознании. По предварительным данным, она является свидетелем масштабной аварии.

“Ей начали приходить угрозы физической расправы из-за ее показаний. Ее взяли под защиту, круглосуточную охрану. Виновник ДТП должен быть наказаны”, — пишут в телеграмм-канале.

Отметим, что в момент произошедшего в автомобиле Infiniti также находились два молодых человека. Они попали в больницу с травмами разной степени тяжести. Одному из них, по информации из соцсетей, за большие деньги предлагали взять вину на себя.

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