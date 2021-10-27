Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний водитель Infiniti может попасть под амнистию

Несовершеннолетнего гонщика могут освободит прямо в зале суда.
16-летний водитель Infinity Николай Х, устроивший жуткое ДТП в Харькове, может попасть под амнистию.
Об этом рассказал депутат Харьковского городского совета, адвокат Игорь Черняк.
По его словам, к 30-ой годовщине Независимости Украины разработали проект закона об амнистии для несовершеннолетних, в том числе в непреднамеренном преступлении.
"Амнистия распространяется на несовершеннолетних. Предусмотрены исключения. Но в случае с Николаем они не работают. Совершенное им преступление по закону считается непредумышленным. Он также не подпадал бы под амнистию, если бы находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Но по официальной информации полиции он был трезв", — сообщил Черняк.
Депутат предположил, что в случае принятия документа в нынешней редакции 16-летнего "мажора" могут освободит прямо в зале суда.
Он призвал нардепов Верховной Рады не принимать этот законопроект в текущей редакции, "которая позволяет 16-летнему гонщику уйти от ответственности и спокойно продолжить убивать людей на улицах Харькова".
Напомним, что столкновение произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Находившийся за рулем "японца" парень и его пассажиры попали в больницу.
Сегодня, 27 октября, 16-летнему Николаю Х. объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
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