Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний водитель Infiniti задержан

Парню светит срок.

Вечером, 26 октября, на проспекте Гагарина столкнулись два автомобиля, обломками задело припаркованную машину. Один автомобиль влетел в рекламный щит и сбил светофор. Водитель, устроивший аварию, задержан.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

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В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet Aveo погиб на месте, трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка — с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

"Установлено, что автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также со стоящим другим автомобилем марки Skoda. Водитель автомобиля марки Chevrolet погиб на месте. Водитель и пассажиры автомобиля Infiniti доставлены в местную больницу", - отметили в полиции.

В соответствии с санкцией статьи ему грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Следственные действия продолжаются.

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Телеграмм-каналы пишут, что водитель, повлекший за собой ДТП — 2005 года рождения. Якобы дорогую иномарку ему недавно купили родители. Юноша неоднократно публиковал в соцсетях фото и видео, как катается по городу и нарушает ПДД. Сам парень, по данным каналов, находится в реанимации.

"Харьков Life" отмечает, что в 2019 году этот парень в 14-летнем возрасте конфликтовал с женщиной и во время спора достал пневматический пистолет и выстрелил в нее, после чего направил оружие на ее ребенка.

В Харькове в результате ДТП один человек погиб и трое раненых | Новости Украины

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