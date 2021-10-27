Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний водитель Infiniti задержан

Парню светит срок.
Вечером, 26 октября, на проспекте Гагарина столкнулись два автомобиля, обломками задело припаркованную машину. Один автомобиль влетел в рекламный щит и сбил светофор. Водитель, устроивший аварию, задержан.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet Aveo погиб на месте, трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка — с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
"Установлено, что автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также со стоящим другим автомобилем марки Skoda. Водитель автомобиля марки Chevrolet погиб на месте. Водитель и пассажиры автомобиля Infiniti доставлены в местную больницу", - отметили в полиции.
В соответствии с санкцией статьи ему грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Следственные действия продолжаются.
Телеграмм-каналы пишут, что водитель, повлекший за собой ДТП — 2005 года рождения. Якобы дорогую иномарку ему недавно купили родители. Юноша неоднократно публиковал в соцсетях фото и видео, как катается по городу и нарушает ПДД. Сам парень, по данным каналов, находится в реанимации.
"Харьков Life" отмечает, что в 2019 году этот парень в 14-летнем возрасте конфликтовал с женщиной и во время спора достал пневматический пистолет и выстрелил в нее, после чего направил оружие на ее ребенка.