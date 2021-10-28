Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний водитель отказывается сотрудничать со следствием

Он ничего на допросе не говорит.

16-летний водитель, находившийся за рулем Infiniti во время смертельного ДТП в Харькове отказывается сотрудничать со следствием.

Об этом в одной из программ телеканала Дом заявил заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Чиж.

"Задержанный помещен в изолятор временного содержания, ему следователями и прокурором вручено подозрение. Он ничего на допросе не говорит, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Это его законное право. Но следствие расценивает это, как нежелание сотрудничать. Возможно, это такая линия защиты от его адвокатов. Но я хочу сказать, что доказательств достаточно", — сказал Чиж.

У подростка взяты биологические образцы, назначена экспертиза для определения его состояния в момент совершения преступления.

Напомним, что молодой человек неоднократно попадал в поле зрения полиции. Так, в 2019 году, когда ему было 14 лет, у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Подросток выстрелил из травматического пистолета, после чего направил оружие в сторону ее сына.

"Уголовное производство по этому факту следователям расследовано и направлено в суд. И есть судебный приговор — 2 года лишения свободы, но в порядке ст. 75 Уголовного кодекса Украины с освобождением от наказания на 1 год. Следствием по делу также будет учтен предыдущий факт, подключенный к делу и использован в доказательствах", — добавил Чиж.

Заместитель начальника полиции Харьковской области уверен, что следует усилить наказание за подобные преступления на дороге.

Напомним, что столкновение произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Парень и его пассажиры, находившийся за рулем "японца", попали в больницу.

Сегодня, 27 октября, 16-летнему Николаю Х. объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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