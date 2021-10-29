Смертельное ДТП в Харькове: 16-летняя девушка рассказала, кто был за рулем Infiniti

Девушка находилась на переднем сиденье.
Несовершеннолетняя Елизавета, которая балла в Infiniti в момент аварии, заявила, что управлял автомобилем именно 16-летний Коля.
Об этом сообщила мать девочки Наталья Дусик, пишет Newsroom.
Девушка сидела в автомобиле якобы на переднем сиденье, сзади находились двое их знакомых – Михаил и Валерий. За рулем сидел 16-летний "мажор".
"Конечно, за рулем был он. Мы даже написали показания. Она сидела впереди на пассажирском сиденье рядом с ним", — сказала Наталья Дусик.
Отметим, что пострадавшая девушка, по словам матери, оказалась в автомобиле случайно. В то же время Коля не является ее парнем, а только приятелем. Поэтому девушке сейчас поступают угрозы.