Смертельное ДТП в Харькове: пешеходов отбросило под другое авто, есть погибший (фото)

На проспекте Героев Харькова вечером 20 мая у станции метро «Армейская» произошла авария, в результате которой погиб 18-летний парень.

Об этом сообщил директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких.

По имеющейся информации, ДТП произошло около 21:30. Пешеходы вышли на проезжую часть в неустановленном для этого месте. Сначала в них врезался один легковой автомобиль, после чего людей отбросило на другую машину.

По словам Богдана Гладких, это были Audi и Volkswagen, двигавшиеся в одном направлении. В результате аварии 18-летний парень скончался от полученных повреждений. Травмированная молодая девушка находится под наблюдением медиков, ее возраст и анкетные данные выясняются.

Расстояние от места, где произошло столкновение, до подземного перехода станции метро «Армейская» составляет около десяти метров. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы. Как отметил руководитель департамента, все обстоятельства и детали аварии устанавливаются следователями.

