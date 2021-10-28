Смертельное ДТП в Харькове: подросток признался, что был за рулем Infiniti

Смертельное ДТП в Харькове: подросток признался, что был за рулем Infiniti

Парень убеждал журналистку, что в машине отказали тормоза.

16-летний подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове Николай Х. признался, что был за рулем автомобиля Infiniti.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов.

"Прошу прощения (у родственников погибшего — Ред). И то, что говорят, машина полностью исправна была — нет, там были плохие тормоза, и это знали на сервисе… Не помню, какая скорость была… Ну на видео видно даже по камерам, что я торможу, оно не тормозит ничего. Как раз на видео (видно, что — Ред.) начал тормозить. Сразу же", — заявил Николай.

Парень вспоминает о видео, которое утром появилось в соцсетях. На кадрах видно проезд авто на красный свет светофора, езду под 200 км в час и даже есть эпизод, когда чуть не сбили человека за считанные минуты до кровавого ДТП.

Отметим, что адвокат парня утверждала на заседании, что ее подзащитный ничего не помнит. Сам подозреваемый отказывался сотрудничать со следствием и на допросе ничего не говорил правоохранителям.

Также перед суда произошел курьезный инцидент. Отец подозреваемого ждет визуального контакта с сыном. Встретившись взглядами, Михаил Харьковский показал подростку жест, на который обратили внимание журналисты. Мужчина приложил палец к своим губам, мол, "ничего не говори".

Напомним, что столкновение произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Парень и его пассажиры попали в больницу.

27 октября, 16-летнему Николаю объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Сегодня, 28 октября, суд избрал парню меру пресечения — 60 суток ареста без права внесения залога.

Ранее отец харьковского мажора угрожал журналистке и послал ее в задницу.

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