Смертельное ДТП в Харькове: полиция открыла производство по факту угроз адвокату 16-летнего "мажора"

Угрозы она получает в социальных сетях.

Полиция Харьковской области открыла уголовное производство по факту угроз адвокату, которая защищает 16-летнего Колю, устроившего смертельное ДТП.

Об этом со ссылкой на представителя адвоката пишет "Суспільне".

Так, в полицию адвокат Инна Данилова передала скриншоты угроз, которые ей поступали в личные сообщения и комментарии в социальных сетях.

"Речь идет об угрозах защитнику, которая осуществляет свою профессиональную деятельность. Наличие защитника и его участие в процессе гарантирует объективность процесса. Это право лица на справедливый суд в любом государстве. Если мы будем травить защитников, то у нас не будет справедливого суда", — сказал представитель Даниловой Олег Головков.

Он также добавил, что в полиции по факту угроз открыли уголовное производство по ст. 398 ("Угроза или насилие в отношении защитника или представителя лица") УК Украины.

Подозреваемым грозит до трех лет заключения.

Напомним, происшествие случилось вечером 26 октября на перекрестке улиц Гагарина и Одесской. Там 16-летний парень за рулем легковушки на полной скорости врезался в другую машину. В результате происшествия на месте погиб 58-летний мужчина.

Позже оказалось, что подозреваемый в совершении ДТП уже ранее привлекал внимание полиции. В частности — стрельбой в магазине.

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