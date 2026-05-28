Смертельное ДТП в Харькове с участием заместителя Терехова: чиновник сложил полномочия на время следствия
Заместитель городского головы Харькова Иван Кузнецов временно сложил свои полномочия после смертельного ДТП с его участием.
Сегодня, 28 мая, в Харькове произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. За рулем автомобиля, столкнувшегося с мотоциклом, находился заместитель харьковского городского головы Иван Кузнецов.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Детали столкновения на Клочковской
По данным прокуратуры, авария произошла около 16:00 на перекрестке улицы Клочковской и переулка Кравцова. Эту локацию официально подтвердил директор департамента по делам информации горсовета Юрий Сидоренко. Водитель автомобиля Ford F150 во время выполнения маневра левого поворота не отдал преимущество в движении мотоциклу Kawasaki Ninja ZX-6R, который двигался по встречной полосе.
В результате столкновения 43-летний водитель мотоцикла получил критические травмы. Спасти его не удалось — мужчина скончался в карете экстренной медицинской помощи.
Версия чиновника и временная отставка
Свою причастность к аварии Иван Кузнецов не скрывает. Как сообщает издание «Объектив», на своей странице в Instagram (которая сейчас закрыта) он опубликовал сообщение, в котором выразил соболезнования семье погибшего и озвучил собственную версию событий.
«Я начал движение после того, как другие автомобили остановились и предоставили мне возможность проехать. Мотоцикл двигался на большой скорости, и из-за транспортных средств ни его, ни, возможно, ему меня фактически не было видно до момента столкновения», — пояснил чиновник.
Вице-мэр заверил, что не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и готов пройти все необходимые экспертизы. Кроме того, он заявил, что снимает с себя полномочия заместителя городского головы на время проведения следственных действий, чтобы избежать каких-либо сомнений относительно возможного влияния на расследование.
Расследование продолжается
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что осуществляют досудебное расследование по факту ДТП с участием чиновника. Стражи порядка изымают и анализируют записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить точный механизм трагедии.
Производство открыто по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). После проведения необходимых экспертиз будет решаться вопрос об уведомлении водителю авто о подозрении.
