Смертельное ДТП в Харькове: прокуратура обещает не допустить коллизии с судьями

Смертельное ДТП в Харькове: прокуратура обещает не допустить коллизии с судьями

Ранее юристы забили тревогу, ведь 26 января у подростка истекает срок пребывания под стражей и в настоящее время может не оказаться судей, которые могли бы продлить меру пресечения.

В Харьковской областной прокуратуре прокомментировали информацию, что подозреваемого в смертельном ДТП 16-летнего водителя Николай Х. могут отпустить домой из-за отсутствия судей, которые продлили бы ему меру пресечения.

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии KHARKIV Today заверил, что "ситуация под контролем".

"Мы контролируем эту ситуацию. Могу заверить, что обвиняемый не выйдет из-под стражи из-за нарушения сроков избрания меры пресечения", — сообщил Чубенко.

Ранее юристы обратили внимание, что в Червонозаводском районном суде Харькова, где рассматривают дело Николая Х., только два судьи, имеющие право рассматривать дела, связанные с несовершеннолетними. Но Татьяна Янцовская, ранее уже ведшая дело Николая Х. и осудившая его условно, заявила о самоотводе. Другая судья в ближайшее время якобы собирается в отпуск.

Юристы забили тревогу, ведь 26 января у подростка истекает срок пребывания под стражей и в настоящее время может не оказаться судей, которые могли бы продлить меру пресечения.

Напомним, что столкновение в Харькове произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской поздно вечером 26 октября. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб дома. Парень и его пассажиры попали в больницу.

27 октября 16-летнему Николаю объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет заключения. 28 октября суд избрал парню меру пресечения — 60 суток ареста без права внесения залога.