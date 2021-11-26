Смертельное ДТП в Харькове с фурой и такси: полиция переквалифицировала дело

Смертельное ДТП в Харькове с фурой и такси: полиция переквалифицировала дело

Водитель грузовика находился в состоянии наркотического опьянения под действием каннабиноидов и опиатов.

В Харькове полиция изменила правовую квалификацию в уголовном производстве по факту ДТП, в котором погибли трое граждан из-за того, что водитель фуры находился под действием наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

"Экспертиза установила, что водитель грузовика MAN с полуприцепом находился в состоянии наркотического опьянения под действием каннабиноидов и опиатов. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины", — отметили в полиции.

Решается вопрос об уведомлении водителю о подозрении в совершении преступления.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.

Напомним, что масштабное ДТП с участием грузовика и легковушек произошло вчера, 25 ноября. Водитель фуры проехал перекресток на красный свет и столкнулся с легковушкой. Далее грузовик развернулся и упал прицепом на автомобиль такси, в котором находились двое взрослых и 3-летний ребенок — все они погибли. Еще четыре человека из других авто с травмами доставлены в больницу.

41-летний водитель грузовика MAN задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Новости Харькова: в ДТП погибли три человека, среди которых и маленький ребенок

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