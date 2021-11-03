Смертельное ДТП в Харькове с участием 16-летнего водителя Infiniti: полиция ищет свидетелей

Жуткая авария произошла поздно вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской.
Полиция Харьковской области разыскивает свидетелей и очевидцев смертельной аварии, произошедшей поздно вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. За рулем авто Infiniti находился 16-летний Николай Х.
Об этом идет речь на сайте ГУНП в Харьковской области.
"Свидетелей и очевидцев ДТП, а также те, которым известна другая информация по аварии и у которых есть видеозаписи происшествия или другие видеозаписи до и после ДТП, просим обратиться по телефону (057)715-71-60 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу : г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к следователю Рогового Артема Александровича", — обращается полиция за помощью.
Напомним:
- Жуткая авария произошла 26 октября около 20:40 на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. Столкнулись автомобили "Infiniti" под управлением 16-летнего подростка и легковушка "Chevrolet Aveo", за рулем которой находился 58-летний мужчина. Последний погиб на месте происшествия.
- На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет.
- 27 октября 16-летнему Николаю объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. 28 октября суд избрал парню меру пресечения — 60 суток ареста без права внесения залога.
Читайте также:
- 16-летний подозреваемый отказался от анализа крови.
- В ДТП по Infiniti в Харькове хотят привлечь к ответственности родителей подростка и служащих.
- Виновник ДТП в Харькове настаивает на неисправности автомобиля.