Смертельное ДТП в Харькове с участием 16-летнего водителя Infiniti: полиция ищет свидетелей

Жуткая авария произошла поздно вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской.

Полиция Харьковской области разыскивает свидетелей и очевидцев смертельной аварии, произошедшей поздно вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. За рулем авто Infiniti находился 16-летний Николай Х.

Об этом идет речь на сайте ГУНП в Харьковской области.

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"Свидетелей и очевидцев ДТП, а также те, которым известна другая информация по аварии и у которых есть видеозаписи происшествия или другие видеозаписи до и после ДТП, просим обратиться по телефону (057)715-71-60 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу : г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к следователю Рогового Артема Александровича", — обращается полиция за помощью.

Напомним:

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