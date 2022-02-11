Смертельное ДТП в Харьковской области: полиция провела обыски в доме и гостинице Ярославского (фото)

Смертельное ДТП в Харьковской области: полиция провела обыски в доме и гостинице Ярославского (фото)

Целью обыска является изъятие информации с камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля "Мерседес" и причастности других лиц к совершению ДТП.

В рамках расследования смертельного ДТП в Харьковской области следователи Нацполиции провели обыски в гостинице Kharkiv Palace и в доме бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

"В ходе досудебного расследования проводятся санкционированные судом обыски в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена и адресу проживания лица, которое обратилось в полицию с информацией о своей причастности к указанному ДТП", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что целью обыска является изъятие информации с камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля Мерседес и причастности других лиц к совершению ДТП.

Тем временем Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство из-за попыток фальсификации дела о ДТП в Харьковской области с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Правоохранители начали досудебное расследование.

Также стало известно, что в ДТП с участием кортежа украинского бизнесмена Александра Ярославского в Харьковской области погиб 36-летний житель Чугуевского района. Мужчина был ранее судим.

Дело о смертельном ДТП с участием авто Ярославского пытались сфальсифицировать | Новости Украины

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