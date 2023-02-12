Смертельное ДТП в Харьковской области: сбитого пешехода затянуло под автомобиль

От полученных травм мужчина скончался на месте.
В пгт Ольшаны произошло жуткое ДТП — погиб 27-летний мужчина.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
"28-летний водитель автомобиля "ВАЗ" выезжал со двора дома задним ходом и совершил наезд на пешехода, которого затянуло под автомобиль. От полученных травм 27-летний потерпевший скончался на месте", — говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.
Следователи открыли уголовное производство. Водитель задержан.
Ранее стало известно, что во Львовской области водитель влетел в дом. Погибли четыре человека.
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