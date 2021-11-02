Смертельное ДТП в Херсонской области: водитель влетел в бетонную опору, пассажирка умерла мгновенно

Смертельное ДТП в Херсонской области: водитель влетел в бетонную опору, пассажирка умерла мгновенно

Мужчина не справился с управлением.

В Новотроицком произошло ДТП. Погибла 62-летняя жительница Генического района.

Об этом сообщается на странице полиции Херсонской области в Facebook.

Также читайте Выехал на встречную и столкнулся с мотоблоком: в страшном ДТП на Буковине погибли два человека

Авария произошла на отрезке автодороги "Херсон – Геническ". В результате ДТП пассажирка автомобиля "ГАЗ-5312" погибла на месте.

Следователи установили, что водитель авто, в котором ехала женщина, не справился с управлением и съехал на обочину, где находились бетонные опоры канала. Автомобиль опрокинулся на правую часть кузова.

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения. Следственные действия продолжаются.

www.facebook.com/Патрульна поліція Херсонської області

Ранее стало известно, что на автодороге Н-23 "Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье" вблизи с. Новошевченково произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. Погибли трое детей.

ДТП в Кировоградской области: в аварии на трассе погибли несовершеннолетние каратисты и их тренер

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку