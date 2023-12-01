Смертельное ДТП в Хмельницкой области: водитель переехал мужчину, который лежал на дороге

В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП. 21-летний водитель наехал на мужчину, который лежал на проезжей части.

Об этом сообщили в полиции региона.

Предварительно установлено, что 21-летний местный житель, управляя автомобилем "ВАЗ 21015", переехал 29-летнего жителя соседней тергромады, лежавшего на проезжей части.

После ДТП водитель покинул место аварии. Однако полицейские разыскали водителя.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Черкасской области водитель насмерть сбил 9-летнего мальчика, который ехал к репетитору.

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