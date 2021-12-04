Смертельное ДТП в Ивано-Франковской области: водитель погиб, среди пострадавших есть дети (фото)

Смертельное ДТП в Ивано-Франковской области: водитель погиб, среди пострадавших есть дети (фото)

Водитель выехал на встречную полосу.

В Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП: погиб мужчина, еще четыре человека травмировались, среди них – двое детей.

Об этом сообщили в ГСЧС области.

Авария произошла между Коломыей и селом Матеевцы. 49-летний водитель Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Kangoo, которым управлял 35-летний мужчина.

В результате аварии в Коломыйскую центральную районную больницу доставили водителя Renault Kangoo и его 7-летнюю пассажирку. Также госпитализировали 49-летнего водителя автомобиля Mazda и его двух пассажиров: 41-летнюю женщину и 16-летнего парня, пишет "Суспільне".

Facebook/Управление ДСНС Украины в Ивано-Франковской области

От полученных травм 35-летний водитель Renault Kangoo скончался в больнице.

В Харьковской и Львовской областях произошли смертельные ДТП

Напомним, в Харькове произошла авария при движении тягача с платформой, на которой транспортировали старенький БТР-60.

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