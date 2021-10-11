Смертельное ДТП в Ивано-Франковской области: водитель слетел в кювет на авто и погиб

Водитель скончался на месте.
В Ивано-Франковской области в смертельном ДТП погиб 62-летний водитель с Косовщины. Авария произошло 10 октября в селе Буковец Верховинской территориальной общины.
Как информирует управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, автомобиль потерпевшего съехал в кювет примерно в 12:50
"Автомобиль Toyota RAV4, двигаясь в направлении села Яворов Косовской общины, не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы дороги", — говорится в сообщении.
От полученных травм водитель скончался на месте ДТП.
Напомним, в Киеве водитель Hyundai выехал на встречную и протаранил Ford. После инцидента он сбежал с места происшествия.