Смертельное ДТП в Ивано-Франковской области: водитель слетел в кювет на авто и погиб

Смертельное ДТП в Ивано-Франковской области: водитель слетел в кювет на авто и погиб

Водитель скончался на месте.

В Ивано-Франковской области в смертельном ДТП погиб 62-летний водитель с Косовщины. Авария произошло 10 октября в селе Буковец Верховинской территориальной общины.

Также читайте Выскочил на встречную и протаранил автобус: во Львовской области произошло ужасное ДТП

Как информирует управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, автомобиль потерпевшего съехал в кювет примерно в 12:50

"Автомобиль Toyota RAV4, двигаясь в направлении села Яворов Косовской общины, не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы дороги", — говорится в сообщении.

От полученных травм водитель скончался на месте ДТП.

Напомним, в Киеве водитель Hyundai выехал на встречную и протаранил Ford. После инцидента он сбежал с места происшествия.

ДТП с дорог Украины – "ДжеДАИ" за 8 октября 2021 года

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку