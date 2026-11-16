Смертельное ДТП в Кировоградской области: маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком

ДТП в Кировоградской области / © Национальная полиция Кировоградской области

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В Кропивницком районе маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком. Водитель автобуса погиб, а 14 человек получили различные травмы.

Об этом сообщили в полиции Кировоградской области.

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Авария произошла 16 ноября около 12:45 в Кропивницком районе на перекрестке трассы М-30 «Стрый — Умань — Днепр — Изварино» и улицы Первой Выставочной.

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По предварительным данным правоохранителей, водитель автобуса «Кропивницкий — Смолино» выехал с улицы Первой Выставочной на перекресток и проигнорировал знак 2.2 «Проезд без остановки запрещен».

В результате автобус столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом-цистерной Kassbohrer, двигавшейся по трассе М-30.

«В результате столкновения водитель автобуса погиб на месте происшествия. 14 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести и госпитализированы», — отметили в полиции.

ДТП в Кировоградской области / © Национальная полиция Кировоградской области

Полиция начала уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть или тяжелые травмы (ч. 2 ст. 286 УКУ). Стражи порядка устанавливают точные причины и детали ДТП.

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Напомним, в Кировоградской области произошло смертельное ДТП — водитель легковушки выехал на встречную полосу. В результате аварии погиб он и его пассажирка.

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