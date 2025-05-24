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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Смертельное ДТП в Кировоградской области: на трассе столкнулись микроавтобусы, грузовик и легковушка

В аварии на трассе М-30 погибли три человека, еще трое травмированы.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
ДТП в Кировоградской области

На трассе столкнулись два микроавтобуса, грузовик и легковый автомобиль

Смертельное ДТП с участием четырех транспортных средств произошло в субботу, 24 мая в Кировоградской области. Три человека погибли, еще трое — травмированы.

Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Кировоградской области.

«24 мая в 05:20 в службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легковушки, грузовика и двух микроавтобусов. Для ликвидации последствий понадобилась помощь спасателей», — говорится в сообщении.

Страшная авария произошла на автодороге М-30, у поселка Новоархангельск Головановского района. Тело погибшей женщины, 1980 года рождения, пришлось деблокировать из поврежденного автомобиля с помощью гидравлического инструмента. Также погибли двое мужчин

По информации Центра экстренной медицинской помощи, в результате ДТП 43-летняя женщина и 30-летний мужчина получили черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как тяжелое. Третий пострадавший, 38-летний мужчина, получил ушиб спины. Все травмированные участники аварии госпитализированы в больницу в Умани.

Напомним, в Хмельницкой области водитель отправил на тот свет своего брата. Человек сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии и не справился с управлением. Кормчий выжил, а его брат — нет.

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