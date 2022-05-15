Смертельное ДТП в Кировоградской области: погибли две женщины и ребенок

На дороге "Стрый-Изварино" (Кировоградская область) столкнулись пассажирский автобус сообщением Слупск (Польша)-Харьков и грузовик. Погибли три человека, двое травмировались.
Заблокированные в автобусе тела погибших доставали спасатели. Автобус с дороги убрали.
Об этом "Суспільне" сообщила представитель полиции в регионе Виталина Бевзенко.
Руководитель областного Центра экстренной медицинской помощи Александр Ярошенко уточнил, что в результате аварии погибли две женщины и ребенок: "По той информации, которая есть у меня, автобус ехал из Польши. Погибшим женщинам было 39 и 45 лет, кажется. Они погибли на месте. "Скорая" отвезла ребенка в областную детскую больницу, но, к сожалению, спасти его не удалось".
Травмированным врачи "скорой" оказали помощь на месте и отвезли в больницу города Малая Виска. Водитель автобуса от госпитализации отказался.
Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Напомним, в Киеве автомобиль Ford Focus, двигавшийся на большой скорости, врезался в бетонное сооружение блокпоста, расположенного на проезжей части.
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