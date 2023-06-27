Смертельное ДТП в Кировоградской области с выпускницами: полицейскому избрали меру пресечения

Полицейского, пьяным возившего подростков, отправили под стражу.
Правоохранителя, подозреваемого в смертельном ДТП в Кировоградской области, в котором погибли три девушки-выпускницы, отправили под стражу. По данным следствия, он находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
За ходатайство следователей суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – прибор Drager показал содержание алкоголя в 1,29 промилле.
Правоохранителю сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек.
Напомним, в Кировоградской области, вблизи поселка Новгородка, 25 июня в аварии погибли три 17-летних девушек, автомобилем управлял пьяный полицейский. Подозреваемый вез семь подростков из выпускного.
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