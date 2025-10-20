- Дата публикации
Смертельное ДТП в Кривом Роге: ДБР задержало нацгвардейца, сбившего подростка
Водитель был трезв, но не остановился на красный сигнал светофора.
Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) задержали военнослужащего Национальной гвардии Украины по подозрению в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия. Трагедия произошла 18 октября в Кривом Роге.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований 20 октября.
По предварительным данным следствия, нацгвардеец, находясь за рулем, не остановился на запрещающий сигнал светофора и наехал на пешеходном переходе на парня 2011 года рождения. От полученных травм ребенок погиб.
Сообщается, что водитель находился в трезвом состоянии.
В настоящее время военнослужащий уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). В рамках досудебного расследования назначен комплекс экспертиз, в частности, автотехническая и трасологическая.
