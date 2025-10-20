ТСН в социальных сетях

Украина
167
1 мин

Смертельное ДТП в Кривом Роге: ДБР задержало нацгвардейца, сбившего подростка

Водитель был трезв, но не остановился на красный сигнал светофора.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Смертельное ДТП в Кривом Роге

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) задержали военнослужащего Национальной гвардии Украины по подозрению в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия. Трагедия произошла 18 октября в Кривом Роге.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований 20 октября.

По предварительным данным следствия, нацгвардеец, находясь за рулем, не остановился на запрещающий сигнал светофора и наехал на пешеходном переходе на парня 2011 года рождения. От полученных травм ребенок погиб.

Сообщается, что водитель находился в трезвом состоянии.

В настоящее время военнослужащий уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). В рамках досудебного расследования назначен комплекс экспертиз, в частности, автотехническая и трасологическая.

Напомним, ранее стало известно о  ужасное ДТП в Черкасской области. Там сообщают о двух погибших. На трассе не разминулись два автомобиля. Погибли водитель и пассажирка легковушки.

167
