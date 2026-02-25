ТСН в социальных сетях

Украина
313
2 мин

Смертельное ДТП в Львовской области при участии прокурора: Кравченко сделал заявление

Во Львовской области прокурору объявили подозрение из-за ДТП, в котором погибла девушка.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
ДТП (иллюстративный фото)

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что будет лично контролировать ход расследования смертельной аварии на Львовщине при участии сотрудника Шептицкой окружной прокуратуры. В настоящее время виновник ДТП, в котором погибла девушка и серьезно пострадал ее младший брат, уже официально объявлен о подозрении.

Об этом сообщил Руслан Кравченко в соцсетях.

«Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека и тяжкие телесные повреждения», — сообщил Кравченко.

По его словам, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Для обеспечения прозрачности и избежания конфликта интересов дальнейшее расследование передано в Генеральную инспекцию Офиса Генерального прокурора (ОГП).

Генеральный прокурор отметил, учитывая, что жертвами ДТП стали дети, в группу прокуроров привлекли специалиста из Департамента защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию ОГП. В настоящее время продолжаются следственные действия, назначены судебные экспертизы, а также решается вопрос об отстранении фигуранта от должности и избрании ему меры пресечения.

«Держу на личном контроле расследование смертельного ДТП во Львовской области. Я всегда повторяю: закон одинаков для всех», — подчеркнул Руслан Кравченко.

Что известно о ДТП с прокурором во Львовской области

Напомним, вечером 24 февраля вблизи села Смереков во Львовской области прокурор Шептицкой окружной прокуратуры за рулем Skoda на пешеходном переходе сбил двоих детей.

В целом стало известно, что водителем был Руслан Кульчицкий, находившийся за рулем авто Škoda Superb. Правоохранители задержали его на месте. В аварии погибла 14-летняя девочка, ее 9-летнего брата забрали в больницу.

По информации журналистов, Кульчицкий работает в Шептицкой окружной прокуратуре Львовской области. В то же время в декларации чиновника отмечено, что он занимает должность прокурора-стажера в Херсонской окружной прокуратуре. В настоящее время следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического события.

