Смертельное ДТП в Николаеве: грузовик опрокинулся и раздавил женщину

Пострадавшая скончалась на месте.
Сегодня, 16 ноября, на автодороге Т-1507 по улице Очаковской в Николаеве 65-летний водитель ЗИЛ, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на обочину и опрокинулся.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Под колеса грузовика попала 79-летняя женщина, находившаяся на обочине дороги. Женщина погибла на месте.
По этому факту следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть".
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до восьми лет.
Напомним, в Винницкой области под колесами микроавтобуса погибла 34-летняя женщина.
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