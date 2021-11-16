Смертельное ДТП в Николаеве: грузовик опрокинулся и раздавил женщину

Смертельное ДТП в Николаеве: грузовик опрокинулся и раздавил женщину

Пострадавшая скончалась на месте.

Сегодня, 16 ноября, на автодороге Т-1507 по улице Очаковской в Николаеве 65-летний водитель ЗИЛ, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на обочину и опрокинулся.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

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Под колеса грузовика попала 79-летняя женщина, находившаяся на обочине дороги. Женщина погибла на месте.

По этому факту следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть".

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до восьми лет.

Напомним, в Винницкой области под колесами микроавтобуса погибла 34-летняя женщина.

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